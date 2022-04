Onwaarschijnlijke taferelen: 25.000 (!) Frankfurt-fans palmen Camp Nou in en overstemmen thuispubliek

Frankfurt speelde donderdagavond zijn terugmatch van de Europa League op verplaatsing bij FC Barcelona, maar het leek wel alsof de Duitsers een thuismatch afwerkten. Maar liefst 25.000 Frankfurt-supporters waren erin geslaagd om een ticket in Camp Nou - veelal in de Spaanse vakken - te bemachtigen en maakten de Europese stunt (2-3-winst) vanop de tribune mee.

Voor “de belangrijkste Europese uitmatch van deze eeuw” van Eintracht Frankfurt waren zo’n 30.000 Duitse fans naar de Catalaanse hoofdstad uitgeweken. Opvallend, want het uitvak in Camp Nou telt zo’n 4.000 à 5.000 plaatsen. Maar de Frankfurt-fans hadden massaal tickets gekocht voor de thuistribunes. Overdag namen de Duitsers met een indrukwekkende mars naar het stadion de binnenstad van Barcelona al in, tijdens de wedstrijd klonken de Frankfurt-gezangen in Camp Nou luider dan die van hun Spaanse rivalen. Zeker toen hun team tegen alle verwachtingen in na 67 minuten maar liefst 0-3 voorkwam. Het derde doelpunt van Kostic zorgde voor onwaarschijnlijke taferelen in het legendarische stadion van Barcelona.

Barcelona kwam nog wel terug tot 2-3, maar het was Frankfurt dat met die einduitslag naar de halve finales van de Europa League mocht. Na het laatste fluitsignaal, toen alle Spaanse fans waren afgedropen, werd pas echt duidelijk hoeveel Duitsers een plekje op de tribunes van Camp Nou hadden kunnen bemachtigen.

© REUTERS