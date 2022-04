FC Barcelona plat op de buik in de Europa League: kansloos uitgeschakeld na nederlaag in Camp Nou tegen Frankfurt

Zoek niet naar FC Barcelona in de halve finale van de Europa League. De Catalanen werden kansloos uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt, dat eerder Antwerp uitschakelde in de groepsfase. Frankfurt kwam 0-3 voor tegen een Barcelona dat er pas vanaf de 90ste minuut echt in begon te geloven. Te laat voor een plek in de halve finale, al werd het nog spannend in het slot met de late 1-3 en 2-3.

Na de 1-1 in de heenwedstrijd kende Eintracht Frankfurt een droomstart. Al na twee minuten veroorzaakte Eric Garcia een penalty door te opzichtig aan Lindström te hangen. Kostic stuurde Ter Stegen naar de foute hoek: 0-1. De 20.000 meegereisde fans gingen uit de bol in Camp Nou.

Rafael Borré maakte er nog in de eerste helft 0-2 van met een prachtig afstandsschot. Frankfurt speelde een efficiënte wedstrijd.

Bij de start van de tweede helft kwam Frenkie de Jong Pedri, die wat last had van zijn hamstring, vervangen. Even leek het beter te draaien bij Barça. In de 55ste minuut kreeg Aubameyang een reuzekans, maar de doelman van Frankfurt toonde zich van zijn beste kant en liet zich niet passeren. Maar ook aan de overkant zaten ze niet stil. Frankfurt werkte op de counter ei zo na de 0-3 tegen de netten, maar Ter Stegen had een goede beenveeg in huis. Even later was het dan toch prijs. Opnieuw was Kostic de afwerker van dienst. Hij schoof de 0-3 op assist van ex-Kanarie Daichi Kamada. laag voorbij Ter Stegen. Boeken toe voor Barcelona dat verweesd achter bleef. Busquets maakte in de 84ste minuut nog een eerredder, maar hij stond buitenspel. De hoop van de Catalanen werd zo (even) in de kiem gesmoord door de VAR.

In de 90ste minuut lukte het Busquets dan toch, dit keer met een afstandsschot. Bij Barcelona begonnen ze er plots weer in te geloven met nog negen minuten extra tijd. Luuk de Jong maakte er ei zo na nog 2-3 van, maar zijn bal ging nét naast. In de allerlaatste minuut - de 99ste- werd het nog 2-3 via een penaltygoal van Depay, maar daarna floot de scheidsrechter af.

Frankfurt, dat eerder Antwerp uitschakelde in de groepsfase van deze Europa League, staat zo in de halve finale.