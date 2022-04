Cyriel Dessers helpt Feyenoord met twee goals naar halve finale Conference League

Cyriel Dessers was donderdagavond de grote man bij Feyenoord, dat zich ten koste van Slavia Praag plaatste voor de halve finales van de Conference League. Feyenoord won dankzij twee goals van Dessers met 1-3 in Praag, nadat het in De Kuip 3-3 was geworden.

Bij Feyenoord mocht Cyriel Dessers nog eens starten. De Tongerse spits bedankte door na twee minuten al te scoren tegen Slavia Praag na mistasten in de Tsjechische verdediging. Traoré maakte gelijk, maar ook in de tweede helft stond Dessers aan het kanon toen hij profiteerde van een mislukte controle van Slavia-doelman Mandous: 1-2. Hij trok Feyenoord over de streep na de 3-3 vorige week. Sinisterra maakte er uiteindelijk nog 1-3 van. Ook Marseille stoot door ten koste van PAOK.

Einde aan sprookje Bodo/Glimt

AS Roma heeft zich geen derde keer laten vangen door het verrassende Bodo/Glimt. De Scandinavische ploeg won eerder al in de groepsfase van Roma en trok ook in de heenwedstrijd met 2-1 aan het langste eind. Roma zette dat in de terugwedstrijd recht door autoritair met 4-0 te winnen. Nicolò Zaniolo scoorde op 26 minuten tijd een hattrick.

