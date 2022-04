Wielerbaas David Lappartient: “Waarom de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet vast in het najaar?”

Worden de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vanaf volgend seizoen in het najaar in plaats van het voorjaar georganiseerd? UCI-voorzitter David Lappartient denkt er alvast over na, zo laat hij weten in een interview met Wielerflits.

David Lappartient, voorzitter van de internationale wielerunie UCI, wil de WorldTour-kalender in het wielrennen grondig hervormen en schrikt er niet voor terug om heilige huisjes in vraag te stellen. Zo oppert hij om het wielerseizoen in het najaar te eindigen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij verwijst daarvoor naar het succes van de corona-edities van beide wielerklassiekers de voorbije twee jaar. “Noodgedwongen werd er vorig jaar voor Parijs-Roubaix een plek op de kalender in het najaar gevonden. Die verplaatsing naar 3 oktober heeft de wedstrijd niet minder aantrekkelijk gemaakt”, stelt de Fransman bij Wielerflits. “Integendeel, dit was een van de meest heroïsche edities van ‘l’Enfer du Nord’ uit de geschiedenis. Ik heb hierover met organisator ASO gesproken. Zij gaven aan dat er voorheen nooit enige overweging zou zijn geweest om de datum van Parijs-Roubaix te veranderen. Nu staan ze daar heel anders in. Richting de toekomst schept dat veel meer mogelijkheden.”

“Het seizoen eindigen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Dat is iets dat we in het verleden niet konden voorstellen. Nu stel ik mezelf de vraag: waarom niet? In het document dat de organisatoren hebben gekregen staat dat zij verzekerd zijn van de WorldTour-status, maar de datum wanneer de wedstrijd plaats vindt is iets waarover nog gediscussieerd kan worden. De organisator is niet de eigenaar van een vaste datum op de kalender.”

Patrick Lefevere, grote baas van Quick.Step-Alpha Vinyl, is alvast een coole minaar van het voorstel van de UCI-baas. “Iedereen weet dat ik een ‘old fashioned guy’ ben. Ik zou het wedstrijdschema niet veranderen”, reageerde Lefevere.