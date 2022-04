Lotte Kopecky droomt ook van Parijs-Roubaix: “Maar alles wat er nu nog bij komt, is extra”

Het seizoen 2022 is tot dusver een droomjaar voor Lotte Kopecky. Vooraf hoopte de 26-jarige Belgische kampioene op winst in één klassieker, maar ondertussen staan de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen al op haar palmares. Parijs-Roubaix staat ook nog op haar verlanglijstje. “Maar dat hoeft niet per sé dit jaar te zijn. Als ik iets terug kan doen voor mijn ploeggenotes, dan doe ik dat met plezier.”

Lotte Kopecky leeft naar eigen zeggen ontspannen toe naar Parijs-Roubaix, ze vertelt ze op de website van haar SD Worx-team. “Kom ik in de situatie dat ik de koers kan winnen, dan zal ik die kans zeker niet laten liggen”, aldus Kopecky. “Door mijn winst in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche is de druk weg. Ik heb uiteraard nog doelen dit jaar, maar alles wat er nu nog bij komt is extra. Dat is een heel fijn gevoel.”

“Ik voel amper druk voor Parijs-Roubaix. Ik heb er een andere kijk op gekregen. Vroeger was ik soms te gespannen in de aanloop naar een wedstrijd en verloor ik daarmee te veel energie. Dit jaar was het de eerste keer dat ik zo ontspannen naar de Ronde van Vlaanderen toeleefde. Met succes.”

“Ik wist al dat ik het in mijn mars had om zo’n wedstrijd te winnen, maar dit was de bevestiging. Ik houd ervan om in deze ploeg te koersen. Als ik zag hoe Team SD Worx in de Brabantse Pijl rondreed en hoe Demi Vollering vervolgens won. Ik zat gewoon met een glimlach in mijn zetel. Het klikt erg goed binnen de ploeg. Hoe een voormalig wereldkampioene als Chantal van den Broek-Blaak zich in de Ronde dubbel plooide voor mij, dat is gewoonweg indrukwekkend. Het klikt goed, maar zo’n actie maakt niet alleen dat je nog beter overeenkomt, het zorgt ervoor dat je het elkaar echt gunt.”

Parijs-Roubaix wordt uiteraard andere koek dan de Ronde van Vlaanderen, dat beseft ook Kopecky. “Het zal een enorm zware wedstrijd worden. Ik heb de wind al bekeken, en het ziet ernaar uit dat hij tegen zal staan. Het zal heel nerveus worden richting de eerste kasseistrook en dan start de afvallingswedstrijd. Ik denk dat veel ploegen zullen proberen om in de vroege vlucht al sterke rensters te laten meegaan. Vorig jaar zagen we met Lizzie Deignan dat het mogelijk was, al hadden we toen wel schuine rugwind. Deze koers is voor rensters die blijven rijden en mentaal sterk zijn. In Paris-Roubaix mag je gewoon nooit opgeven. Ook al rijd je lek of val je, je weet nooit met welke pech ze voorin te maken krijgen. Je hebt het nodige geluk nodig om deze race te winnen. Maar hoewel het een onvoorspelbare wedstrijd is, zal er nooit een ‘pannenkoek’ winnen. Wanneer ik zaterdag tevreden zal zijn op de Vélodrome? Als iemand van Team SD Worx met de kassei staat te pronken.”