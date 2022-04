Diepenbekenaar verwaarloost paard, ex-eigenaar emotioneel: “Had ik dit geweten, dan had ik Windsor nooit verkocht”

Kalmthout, Diepenbeek

“Hoe kan een mens zoiets doen met een dier?” De Limburgse fokker en ex-eigenaar van één van de twee zwaar verwaarloosde paarden die worden opgevangen in de Passiehoeve in Kalmthout, kon worden opgespoord via Horse ID, een paardenpaspoort. Lambert Lambrichts (59) en zijn dochter Kirsten (30) verkochten Windsor in 2012 te goeder trouw. Donderdag was er een emotioneel weerzien. “Als ik dit had geweten, dan hadden we Windsor nooit ofte nimmer verkocht”, zegt Lambert. “Het is heel heftig om hem zo te zien.”