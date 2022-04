Het is het vlaggenschip van de Russische marine: de Moskva, beroemd geworden omdat een welgemeende ‘fuck you’ kreeg van een handjevol Oekraïense soldaten op Slangeneiland. Volgens de Oekraïners is het schip tot zinken gebracht in de Zwarte Zee. Als dat werkelijk zo is, is het één van de grootste schepen die sinds de Tweede Wereldoorlog tot zinken is gebracht. Voor Poetin zou het betekenen dat hij zijn militaire plannen moet herzien.