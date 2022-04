Nkunku trapt Leipzig naar de halve finale van de Europa League

De heenmatch in het oosten van Duitsland was op 1-1 geëindigd. Atalanta was dus favoriet voor de return in Bergamo, maar slikte na een kwartier op een scherpe counter de 0-1 via de onvermijdelijke Christopher Nkunku. Vlak voor affluiten deed de Franse aanvaller er nog eentje bij op een strafschop die hij had uitgelokt. Voor Nkunku is het zijn dertigste doelpunt van dit seizoen over alle competities. Leipzig was in de groepsfase van de Champions League nog een tegenstander van Club Brugge. In de halve finale van de Europa League wacht nu de winnaar van het duel tussen Braga en Rangers.

