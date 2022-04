Vier jaar nadat hij met ‘Girl’ zijn speelfilmdebuut maakte in Cannes, mag Vlaams regisseur Lukas Dhont (30) opnieuw naar het wereldbekende filmfestival. En deze keer maakt hij kans op de felbegeerde Gouden Palm, want de jury selecteerde ‘Close’ voor de Officiële Competitie. “Dit zijn voor ons de Olympische Spelen in filmland.”