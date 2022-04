Oekraïne ontkent Russische grensdorpen te hebben gebombardeerd en wijst naar Rusland

Woensdag verklaarde het bestuur van het district Korenevski, in de regio Koersk, dat de grenspost in het dorp Gordejevka beschoten was met vuurwapens. Dat schreef het districtsbestuur op de socialenetwerksite VKontakte, meldde het Russische staatspersagentschap TASS. Donderdag werd een onderzoek geopend door de Russische onderzoekscommissie, belast met de belangrijkste onderzoeken in het land.

Ook op donderdag verklaarden ook de gouverneurs van Brjansk en Belgorad op de berichtendienst Telegram dat grensdorpen, respectievelijk Klimovo en Spodarjoesjino, gebombardeerd waren. Ook die berichten werden gesignaleerd door TASS. De informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

In Klimovo werden twee flatgebouwen geraakt, aldus de gouverneur van Brjansk, Aleksandr Bogomaz. Er was sprake van twee granaataanvallen en zeven gewonden. De Russische onderzoekscommissie heeft verklaard dat twee Oekraïense helikopters “uitgerust met zware wapens” Rusland zijn binnengekomen en “minstens zes aanvallen op flatgebouwen in Klimovo” hebben uitgevoerd.

“Om de veiligheid te verzekeren werden bewoners tijdelijk geëvacueerd uit de dorpen Bezymeno en Spodarjoesjino. Ze zijn veilig, onder toezicht van het hoofd van het district. Ik hoop ten zeerste dat ze zo snel mogelijk naar hun huizen zullen kunnen terugkeren”, schreef gouverneur Vjatsjeslav Gladkov dan weer op Telegram. Hij verzekerde dat er geen slachtoffers, gewonden of vernielingen waren.

Volgens de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne zijn “vijandelijke speciale diensten” begonnen met het in praktijk brengen van “een plan om terroristische aanvallen uit te voeren om anti-Oekraïense hysterie te injecteren in Rusland”. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad heeft de aanvallen in Koersk en Brjansk niet formeel ontkend, maar wel aan de kaak gesteld.