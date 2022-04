Florian Vermeersch: “Ik moet mijn voorjaar niet redden in Roubaix”

Florian Vermeersch finishte vorig jaar bij zijn debuut op een tweede plaats in Parijs-Roubaix. De renner van Lotto Soudal wil zich na een voorjaar vol pech graag opnieuw tonen in de Hel. “Maar ik start met de filosofie: alles mag en niets moet”, blikte hij donderdag vooruit.

Vermeersch wilde dit jaar bevestigen in de klassiekers, maar rijdt al het ganse voorjaar van de ene naar de andere miserie. “Ik heb mezelf nog niet kunnen tonen en dat is een beetje teleurstellend”, vertelde hij op een online persmoment. “Helaas ben ik veel op een slechte manier in beeld gekomen, iedere keer door valpartijen of pech. Ik sukkelde daardoor ook met rugproblemen en dat is vervelend. Pech, vallen en je niet kunnen tonen. Ik kan er weinig aan verhelpen en ik moet met die pech leren omgaan. Hopelijk keert het tij binnenkort.”

Het slechte voorjaar legt Vermeersch niet meer druk op de schouders. “Het is niet dat ik opeens in Roubaix mijn voorjaar moet redden, dat het ‘nu’ moet gebeuren. Het seizoen is nog lang en ik ben ook nog jong. Ik zal nog veel kansen krijgen in het voorjaar. De voorbije weken waren frustrerend, maar ik kan er weinig aan verhelpen. Ik start met een alles mag, niets moet mentaliteit.” Zondag hoopt de renner uit Zaffelare wel de finale te rijden. “Ik geloof er wel in, de conditie is niet slecht en na de Scheldeprijs heb ik een goede anderhalve week kunnen trainen. Ik onthoud een lichtpuntje van dit voorjaar: in de Omloop Het Nieuwsblad merkte ik dat ik een stap vooruit heb gezet, ik koerste mee met de beste renners en dat geeft me hoop voor wat nog komt.”