Bestuurder blijft lachgas gebruiken tijdens achtervolging: “Een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen”

In de Utrechtse wijk Overvecht geldt een verbod op het gebruik van lachgas, maar daar trok een Nederlandse vrouw zich niks van aan. In haar geparkeerde auto gebruikt ze volgens de politie het goedje dat een gevoel van euforie opwekt. Reden voor de politie om de vrouw te controleren en aan te spreken, maar bij het zien van de politieauto gaat ze er snel vandoor. Wat volgt is een levensgevaarlijke achtervolging door de Nederlandse stad.

De beelden van de achtervolging dateren van 23 maart, maar zijn onlangs door de politie vrijgegeven. Op de video is te zien hoe de vrouw in haar Peugeot over een fietspad racet, aan de verkeerde kant van de weg rijdt en zich niks aantrekt van de verkeersregels.

Gedurende de achtervolging blijft de bestuurder volgens de politie lachgas gebruiken. De Nederlandse veroorzaakt tijdens de achtervolging ook een ongeluk op een kruising, maar zelfs kan haar niet tegenhouden.

Uiteindelijk slaagt de politie er met vereende krachten in om de vrouw staande te houden. De politie spreekt “van een wonder dat er geen slachtoffers gevallen zijn bij deze bizarre dollemansrit”. De vrouw is aangehouden. Binnenkort moet z” zich voor de rechter verantwoorden voor meerdere levensgevaarlijke verkeersovertredingen.

