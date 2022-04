Waarom het voor Sasker uit Tessenderlo zo moeilijk is om werk te vinden

Sasker Van de Ven uit Tessenderlo is op zoek naar een job. Als rolstoelgebruiker botst hij dagelijks op tal van drempels en ook bij het solliciteren is dat niet anders. Daarom is hij nu op zoek naar een werkgever met ballen zoals hij het noemt. Eerder werkte hij als researcher-redacteur voor televisie, maar hij staat open voor verschillende functies. Spijtig genoeg laten bedrijven na het sollicitatiegesprek niks meer van zich horen, tot grote frustratie bij Sasker.