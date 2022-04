Pasen wordt opnieuw familiefeest: Limburgse restaurants volgeboekt

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis wordt Pasen weer een familiefeest zonder zorgen. Zaterdag, zondag én maandag zijn de Limburgse restaurants bijna tot helemaal volgeboekt. Dat is een opsteker voor de horeca voor wie de paasvakantie door het slechte weer, zeker in de eerste week, niet echt een topper is geweest. Maar tijdens het paasweekend schuiven de Limburgers dus massaal aan tafel, voor de brunch, de lunch en het diner. Bij de Vuvuzela in Ham was het vandaag al gezellig druk. Met Pasen is het er zo goed als volgeboekt.