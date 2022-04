Tijdens de paasvakantie besloten veel Limburgse jongeren op kamp te gaan. In Kermt bij Hasselt kon je bijvoorbeeld kiezen voor het Graffiti-Street kamp in ‘Hangar Bazarts’. Onder begeleiding van juf Inge leerden 10- tot 14 jarigen hoe je precies met een spuitbuis aan de slag moest gaan. Het einddoel van het kamp was om het atelier van de juf om te toveren tot een nieuw graffiti-kunstwerk.