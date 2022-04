Heusden-Zolder

“Ra Ra Rasputin”, zingt Boney M in de discohit. Babs Vonk (14) uit Heusden-Zolder laat haar broek met brede pijpen thuis en brengt een tragere versie van het nummer. En als dat niet voldoende is, hoopt ze met haar cheesecakes een smakelijke glimlach te toveren op de gezichten van de jury van The Voice Kids.