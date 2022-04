Slechtvalk krijgt eigen thuis in brandweerkazerne

“We merkten de aanwezigheid van de slechtvalk op nadat we karkassen van duiven op de grond vonden”, vertelt brandweerman Ruben Craeghs van de werkgroep dierenwelzijn bij de hulpverleningszone Noord-Limburg. “We willen dat het dier zich hier thuis voelt, dus hebben we advies ingewonnen bij Vogelbescherming Vlaanderen vzw. We hebben dan een houten hok gemaakt met daarin een ondergrond van grind, dat we op zo’n 20 meter hoogte aan de toren bevestigd hebben. Voorlopig woont de slechtvalk er nog alleen, maar wie weet wat de toekomst brengt.” gvb