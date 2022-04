Den Haag

Na een stomme val in Oostenrijk verloor Peter Caubergh (48) zijn onderbeen. Maar nu, dertien jaar later, wil de Genkse legerarts laten zien dat er leven is na zo’n tegenslag. Hij vertegenwoordigt ons land op de Invictus Games, de Olympische Spelen voor militairen met een beperking. Ook aanwezig in Den Haag: prins Harry en Meghan Markle.