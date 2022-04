Manager Pogacar strikt 16-jarig wielertalent Sente Sentjens uit Pelt

Manager Pogacar strikt 16-jarig wielertalent Sente Sentjens uit PeltSente Sentjens besliste afgelopen vrijdag dat hij voortaan zijn belangen laat behartigen door de Italiaanse rennersmakelaar Alex Carera. De 16-jarige Peltenaar komt bij Carera in mooi gezelschap terecht, want ook Tadej Pogacar, Biniam Girmay en Vincenzo Nibali behoren tot zijn portefeuille. De eerstejaarsjunior van Acrog -Tormans won dit jaar Kuurne-Brussel-Kuurne en geldt als een talent. Sente is de zoon van oud-prof Roy Sentjens en de pluszoon van Jelle Vanendert. Het was die laatste die Sente adviseerde uit nog twee managementbureaus een keuze te maken. “Omdat ik vond dat Sente, na het nodige filterwerk, uiteindelijk zelf de beslissing moest nemen. Op zijn leeftijd kan dat”, vindt Vanendert. “Komende winter is het de bedoeling dat Sente kan proeven van stages bij profploegen.”(roro)