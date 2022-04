Ook ING gaat als hoofdsponsor van de Rode Duivels niet mee naar het WK in Qatar: “We steunen de ploeg, maar niet het toernooi”

Als sponsor van de nationale ploeg kunnen GLS, Carrefour, ING Côte d’Or tickets krijgen voor het WK in Qatar, maar nu hebben ze beslist af te zien van die gelegenheid tot netwerken in het Midden-Oosten. “ING België zal geen ING-vertegenwoordigers sturen, geen klanten ontvangen en ook geen campagne lanceren rondom het WK in Qatar. Dit in verband met de mensenrechtensituatie rondom de voorbereidingen van het toernooi”, meldt de bank.

“ING België is en blijft in de eerste plaats de trotse hoofdsponsor van de Rode Duivels en de Belgische Voetbalbond. We steunen dan ook de nationale ploeg die deelneemt aan het toernooi, maar niet het toernooi zelf of de beslissing om het in Qatar te houden. Daar hadden we geen invloed op. “We delen de bezorgdheid en kritiek over de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het toernooi in Qatar. Hierover hebben wij overleg gepleegd met, onder meer, Amnesty International en de Belgische Voetbalbond, maar ook intern.”

“Wij hebben dan ook beslist om geen medewerkers van ING België naar het toernooi te sturen en wij zullen evenmin klanten of andere stakeholders uitnodigen om dit bij te wonen. Tijdens het tornooi zien wij af van alle above-the-line reclame die enige verwijzing naar of steun van het tornooi in Qatar inhoudt. Wel behouden wij ons logo op de trainingsshirts, op de boarding langs de oefenterreinen en op backdrops, ter ondersteuning van het team en zoals in ons contract voorzien. Wij steunen de Belgische Voetbalbond volledig in hun beleid en activiteiten om op een sociaal bewuste manier deel te nemen en zo duurzame veranderingen in het gastland te stimuleren.”