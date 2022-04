Daniil Medvedev. Moet hij in de aanloop naar Wimbledon publiekelijk zijn afkeer van de oorlog in Oekraïne uiten? — © AP

Dat de Russen na een juridische uitspraak weer mogen rodelen, lijkt verstrekkende gevolgen te hebben voor de sportieve boycot waaraan dat land sinds zijn inval in Oekraïne onderworpen is. Zet dat besluit de deur open om ook in andere sporten Russische atleten weer toe te laten?