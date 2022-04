Bocholt

Een afspraak met de burgemeester in het parochiehuis, het buurthuis of de pastorij. In Bocholt heeft burgemeester Stijn Van Baelen (Via) zijn bureau in het gemeentehuis vaarwel gezegd. “Mijn kantoor stel ik ter beschikking van onze administratieve diensten en ik stap zelf naar de mensen toe om in hun vertrouwde omgeving te luisteren naar hun vragen en problemen.”