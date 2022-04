Beringen

“Hier blijven we wonen tot we naar het rusthuis moeten.” Eind goed, al goed voor Caroline Carpentier (42) en Filip Struyf (40) in ‘Blind Gekocht’. Het koppel dat een miljoen uit handen gaf voor een woning in Beringen moest de afgelopen weken heel wat commentaar slikken, maar heeft geen spijt. “We zouden zo opnieuw deelnemen.”