Philippe Gilbert rijdt Parijs-Roubaix ondanks ademhalingsproblemen: “Waarom ik niet stop? Er is veel druk vanuit de ploeg”

Philippe Gilbert (39) blijft last hebben van de luchtwegen, maar rijdt zondag toch Parijs-Roubaix. Hij wijst op de “aanzienlijke druk” die er is binnen de ploeg om punten te scoren in de strijd om het behoud in de World Tour. “Ik denk niet dat ik een risico neem voor mijn gezondheid. Of dat hoop ik toch niet.”

Philippe Gilbert begon zijn persconferentie met uit te leggen waarom hij deze week Parijs-Roubaix toevoegde aan zijn programma: “Eerst en vooral: dat is op mijn persoonlijke vraag gebeurd. Ik blijf aanzienlijke ademhalingsproblemen ondervinden. Ik weet niet of je het nog bronchitis kan noemen, maar bij het klimmen, heb ik echt grote problemen. Ik krijg niet genoeg zuurstof binnen, zoals ik nog in de Amstel heb gemerkt. Roubaix is meer plat, een meer geleidelijke inspanning. Ik hoop dat ik daar beter mijn kansen kan verdedigen. In de ideale wereld ben je natuurlijk niet ziek, maar dat heb ik niet in de hand.”

Meteen volgde vraag waarom hij blijft koersen als hij toch niet honderd procent fit is. Gilbert geeft aan dat rust nemen op dit moment geen optie is: “We hebben geen keuze. Er is veel druk binnen de ploeg om te rijden. Tim Wellens moet bijvoorbeeld meteen na de Brabantse Pijl naar Frankrijk om daar koersen te rijden. De ploeg zit in een grote stresssituatie rond de punten. (om in de World Tour te blijven, red.) Er is geen visie meer op lange termijn. We leven van week tot week, bijna van dag tot dag. Er is veel druk. Het is waar: je zou kunnen zeggen dat stoppen en de tijd nemen om te herstellen de betere optie is, maar ondertussen leven we op hoop. Al zullen we misschien over een maand moeten zeggen dat het een vergissing was.”

Niet vergelijkbaar met Colbrelli

In Parijs-Nice zou Sonny Colbrelli voor zijn hartfalen met ziekteverschijnselen hebben gekoerst. Gilbert vindt zijn situatie evenwel niet helemaal vergelijkbaar: “Dan praten we over de risico’s die gelinkt zijn aan covid. Of toch zeker aan het vaccin. Maar in mijn geval gaat het om bronchitis. Mijn hart is goed. Ik denk niet dat ik een gezondheidsriciso neem. Of ik hoop het toch in ieder geval niet.”