Ook An Vannieuwenhuyse zet punt achter bobsleecarrière: wat nu met de Belgian Bullets?

An Vannieuwenhuyse zet een punt achter haar bobsleecarrière. Dat maakte de 31-jarige Belgian Bullet donderdag bekend. Op de Spelen in Peking werd Vannieuwenhuyse samen met remster Sara Aerts vijftiende in de tweemansbob. Vier jaar eerder werd ze met Sophie Vercruyssen twaalfde in Pyeongchang. Aerts maakte voor aanvang van de Spelen in Peking al bekend dat het haar laatste competitie zou worden. De toekomst van de Belgian Bullets is nu hoogst onzeker.

“Na de Olympische Spelen in Peking nam ik wat tijd om te bezinnen”, postte Vannieuwenhuyse. “Hoewel ik nog altijd van de fysieke uitdaging hou om een slee voort te duwen en het me nog altijd een kick geeft om de snelste lijn op te zoeken, heb ik beslist er een punt achter te zetten. Als profsporter heb ik altijd het hoogste nagestreefd en na elf jaar in de sport kan ik zeggen dat ik het maximum eruit heb gehaald en daar ben ik verdomd trots op. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

K omt er een einde aan Belgisch sportsprookje?

Nu Vannieuwenhuyse en Aerts een punt achter hun bobsleecarrière hebben gezet is het hoogst onduidelijk hoe het nu verder moet met de Belgian Bullets. Zo komt er misschien een einde aan een Belgisch sportsprookje dat vijftien jaar geleden begon met Operatie Winterberg, het tv-programma op Canvas waarin de selectie van het allereerste bobsleevrouwenteam van ons land werd gevolgd.

An Vannieuwenhuyse — © BELGA

Dat leidde in 2014 op de Winterspelen van Sotsji naar een zesde plaats dankzij Elfje Willemsen en Hanna Mariën. Vier jaar geleden werd Willemsen met Sara Aerts elfde, An Vannieuwenhuyse debuteerde in hun schaduw met remster Sophie Vercruyssen met een twaalfde plek. België was een bobsleeland dat internationaal meespeelde, want kon zoals de grote bobsleenaties meerdere teams afvaardigen. Nu heeft ons land niet eens voldoende volk om één bobslee te vullen. Enkel Kelly Van Petegem, reserve in Peking, blijft over.

Meisjes van vijftig à zestig kilogram

“We hebben nochtans een aantal selectiedagen georganiseerd, maar daar kwamen niet de juiste mensen op af”, vertelde Vannieuwenhuyse in februari. “We zagen vaak meisjes van vijftig à zestig kilogram. Die moeten we al op voorhand teleurstellen, want dat is twintig kilogram te licht om die zware slee te kunnen duwen. We willen iedereen in België wakker schudden, want het zou zonde zijn als dit project na ons zou stoppen.”

Bij de Belgische bond erkenden ze vlak voor de Winterspelen al het probleem. “Het zal van de kwaliteit van het vers bloed afhangen of we de Bullets kunnen verderzetten”, zei Stefaan Freeling, voorzitter van de Belgische bobslee- en skeletonfederatie toen. “Bij de mannen hebben zich nu twee veelbelovende kerels aangemeld. Die zoeken we nu ook bij de vrouwen. We stomen geen team klaar voor de Spelen om er zomaar deel te nemen.”