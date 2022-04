Helmut Lotti stelt concerten uit tot 2023 omwille van corona: “De pandemie is niet voorbij”

Lotti zou deze en volgende maand optreden in verschillende steden in Duitsland, in Wenen en in Zürich. Zijn buitenlandse fans zullen nu tot april en mei 2023 moeten wachten. Lotti wijt de beslissing aan de coronacrisis. Vorige week nog stierf een kennis van de zanger aan Covid-19, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Als je naar buiten kijkt, lijkt het wel alsof de pandemie voorbij is, maar da’s verre van waar”, legt hij uit. De onzekerheid door de crisis bleef volgens Lotti te groot.

Lotti raakte onlangs ook zelf besmet. Hij had drie dagen koorts, hartkloppingen en was heel moe. Nu gaat het beter en voelt de zanger zich weer fit op het podium. “Toch wil ik al m’n fans oproepen om voorzichtig te blijven tijdens optredens. De pandemie is niet voorbij”, klinkt het.