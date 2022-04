Contract van 600 miljoen om gebouwen Kleine-Brogel en Florennes aan nieuw gevechtsvliegtuig aan te passen

Een Belgisch-Nederlands-Amerikaans consortium heeft het contract voor de bouw van de infrastructuur die nodig is voor de nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen in de wacht gesleept. Die toestellen worden vanaf april 2025 in ons land verwacht. Het gaat om een contract van zowat 600 miljoen euro. Dat heeft het ministerie van Defensie donderdag bekendgemaakt.