Rusland dreigt met kernwapens nu Finland en Zweden bij de NAVO willen horen: “Hun laatste kaart”

Als Finland deel uitmaakt van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), is Rusland in het westen bijna volledig omringd door NAVO-lidstaten. En dat zint de Russen niet. Donderdag dreigde ex-president en huidige voorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dmitri Medvedev met tegenmaatregelen. “Dit is niet goed voor de wereldvrede”, zegt professor Internationale Politiek Hendrik Vos (UGent).