Primeur: meteoriet van buiten ons zonnestelsel ingeslagen op aarde

Meteoriet ‘CNEOS 2014-01-08’ sloeg op 8 januari 2014 in op de aarde, ergens langs de noordoostelijke kust van Papoea-Nieuw-Guinea. Uit de baan van de meteoriet blijkt dat die niet – zoals de meeste meteorieten die inslaan op aarde – rond de zon draaide, maar uit een ander zonnestelsel kwam. “Vermoedelijk werd de meteoriet geproduceerd door een andere ster, door een botsing uit dat zonnestelsel gekatapulteerd, en kwam de rots geheel toevallig in botsing met aarde”, aldus Amir Siraj.

Siraj deed de ontdekking al in 2019, toen hij studeerde aan de universiteit van Harvard. Omdat hij zich baseerde op gegevens van de CNEOS-database van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA waarvan niet bekend is hoe betrouwbaar de gegevens zijn, werd de ontdekking echter niet officieel bevestigd. Siraj had de hoop op eeuwige roem naar eigen zeggen al opgegeven, maar onlangs onderzocht Space Command, een onderdeel van het Amerikaanse leger, de bevindingen van Siraj alsnog en bevestigde zijn conclusie. “Ik dacht dat mijn ontdekking ergens in de mallemolen van de overheid geblokkeerd zat. Toen ik de brief van het ministerie van Defensie kreeg, was dat echt een ongelooflijk moment”, aldus de astronoom.

Siraj onderzoekt nu of hij een expeditie kan organiseren om de meteoriet te zoeken, maar erkent dat dat een bijzonder zware opdracht zou zijn: de rots landde vermoedelijk in de Stille Oceaan. Nochtans zou een dergelijke vondst “de heilige graal van interstellaire objecten” zijn, aldus Siraj. “Het zou ons helpen om baanbrekende kennis te vergaren over het universum buiten ons zonnestelsel.”