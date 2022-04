Onze tv-tips: onschuldig in de cel, terug naar de kust en een meesterwerk

Clinton Young: About Time

NPO3, vr, 21.05u

De Nederlandse filmmaakster Jessica Villerius duikt in het fascinerende verhaal van de Amerikaan Clinton Young. Twee decennia wachtte hij in de dodencel in Texas op zijn executie. Onlangs werd hij echter vrijgelaten en wacht hem een nieuw proces. Villerius ontdekte bij grondig onderzoek van zijn dossier dat de man helemaal niet schuldig kon zijn aan de moord die hem ten laste werd gelegd. De reportage legt het falen van de Amerikaanse justitie bloot.

The Bay

Een, vr, 20.40u

Vertrouwd en toch anders. Kijkers van de voorbije twee seizoenen van deze Britse dramareeks moeten even goed opletten. Bij de start van dit derde seizoen neemt actrice Marsha Thomason de hoofdrol over van Morven Christie. En zij is niet de enige nieuwkomer. Ook de dove acteur Nadeem Islam maakt zijn debuut. De insteek van de reeks blijft nog steeds dezelfde: spannende detectiveverhalen met de Britse kust als extra hoofdrolspeler.

Apocalypse Now

Canvas, vr, 21.10u

De beroemde oorlogsfilm van Francis Ford Coppola met een jonge Marlon Brando en Martin Sheen met de Vietnamoorlog als decor. Kapitein Willard van de American special forces krijgt van zijn oversten de delicate opdracht de opstandige Amerikaanse kolonel Kurtz op te sporen in de jungle en hem te elimineren. De cinematografie is betoverend. Het is amper te vatten dat deze film destijds geen prijzenbeest op filmgala’s was. (tove)