De tieners blijven verbazen in de wielerwereld. Daags na de triomf van Magnus Sheffield in de Brabantse Pijl was het de beurt aan de Kroaat Miholjević om indruk te maken in de derde etappe van de Ronde van Sicilië. Miholjević was de enige overblijver van een vroege vlucht en hield 40 seconden over op een elitegroep met daarin onder meer Vincenzo Nibali en Damiano Caruso. Die laatste moet zijn leiderstrui afstaan aan de 19-jarige dagwinnaar.