Ploegleider over Wout van Aert: “Hij krijgt een vrije rol in Parijs-Roubaix”

Niermann geeft toe dat hij zijn kopman gemist heeft in de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. “Maar we hebben daar ook wel goeie koersen gereden zonder hem. Zondag staan we met zeven sterke mannen aan de start. We zetten niet alles op één kopman, want dan kan je flink teleurgesteld worden. Zeker met lekke banden of materiaalpech. Wout krijgt een vrije rol. We weten dat hij klaar is om te starten en dat hij goed is op training. Maar we weten niet hoe goed hij zal zijn na 200 kilometer koers. We zullen wel zien hoe het gaat. We hebben meerdere sterke renners die een finale kunnen rijden zoals Laporte en Van Hooydonck. Of Wout ook Luik-Bastenaken-Luik rijdt? De media weet blijkbaar meer dan ons, ik heb dat ook maar gelezen. We zullen eerst al maar eens zien dat we hem zondag op de startlijst hebben.”