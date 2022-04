De administratieve diensten die nog waren gevestigd in Neerpelt verhuizen volop naar de nieuwe vleugel — © gvb

Pelt

Vanaf dinsdag 19 april zullen alle Peltenaren voor hun gemeentelijke administratie terecht kunnen in het gemeentehuis aan de Oude Markt in deelgemeente Overpelt. De administratieve diensten die nog waren gevestigd in Neerpelt verhuizen volop naar de nieuwe vleugel die volop wordt afgewerkt.