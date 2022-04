Strava strikes again: volgens de app legde Thomas De Gendt vijfde etappe Ronde van Turkije af in auto

De populaire trainingsapp Strava levert zo nu en dan de nodige hilariteit op. Daar kan Thomas De Gendt over meespreken in navolging van de vijfde etappe van de Ronde van Turkije. De 191 kilometer die De Gendt in het peloton doorbracht werd namelijk gemarkeerd als een activiteit als voertuig. Het feit dat die vijfde etappe voornamelijk over snelwegen liep, zit daar voor iets tussen.

Thomas De Gendt zorgt geregeld voor een grappige passage op sociale media. Ook vandaag stelde de renner van Lotto-Soudal niet teleur. De Gendt, die in functie van sprinter Caleb Ewan en klassementsrijder Harm Vanhoucke aan het werk is in Turkije, kreeg na afloop van de vijfde etappe te maken met een eigenaardig fenomeen op de trainingsapp Strava.

De activiteit van De Gendt, 191 kilometer over voornamelijk snelwegen, kreeg namelijk de markering alsof de renner in een auto over het parcours zou zijn gereden. “Het grootste deel van de etappe liep over een snelweg, dus Strava besloot dan maar om mijn activiteit te markeren”, grapte hij op Strava. De Gendt legde de vijfde etappe af aan een gemiddelde snelheid van 42,7 kilometer per uur, voldoende dus om door Strava ‘bestraft’ te worden.