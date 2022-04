Pelt

In Pelt wordt een volgende stap in de fusie gezet. Want de laatste administratieve diensten verhuizen van het oude gemeentehuis in Neerpelt naar het gemeentehuis aan de Oude markt in Overpelt. Daarmee worden alle gemeentelijke diensten vanaf 19 april gecentraliseerd op één plaats. De gemeente investeerde bijna 7 miljoen euro in een nieuwbouw aan de Oude Markt, waardoor er nu ruimte is voor 136 personeelsleden.