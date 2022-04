Voor het eerst in twee jaar weer praesesverkiezingen aan Universiteit Hasselt. — © TV Limburg

Hasselt

Voor het eerst in twee jaar vinden de praesesverkiezingen plaats aan de Universiteit Hasselt. Door corona moest het studentenfeest, dat vijf weken duurt, en op paasmaandag begint, kleinschaliger aangepakt worden. Maar dit jaar is het wel volle bak. In Diepenbeek zijn de voorbereidingen voor het opzetten van de grote feesttent begonnen. Hèrmes, met 900 leden de grootste studentenvertegenwoordiging, heeft twee kandidaten om praeses te worden: Juline Eerdekens en Jonathan Van Nieuwenhove. Ook de andere studentenverenigingen duiden hun vertegenwoordigers aan.