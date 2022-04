INEOS Grenadiers rekenen op Filippo Ganna (en sterk blok), Tom Pidcock start niet in Parijs-Roubaix

Filippo Ganna is zondag de kopman van INEOS Grenadiers in Parijs-Roubaix. Het Britse WorldTour-team maakte donderdag haar selectie bekend. Tom Pidcock geeft de voorkeur aan de Ardennenklassiekers volgende week en start niet.

De 25-jarige Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, krijgt het gezelschap van de Nederlander Dylan van Baarle, de Pool Michal Kwiatkowski, de Britten Luke Rowe en Ben Turner, de Amerikaan Magnus Sheffield en de Australiër Cameron Wurf. Voor Turner en Sheffield wordt het hun eerste Parijs-Roubaix.

INEOS Grenadiers is al enkele weken de ploeg in vorm in het peloton. De voorbije week won Kwiatkowski nog de Amstel Gold Race en neoprof Sheffield de Brabantse Pijl. Een week eerder moest Van Baarle enkel zijn landgenoot Mathieu van der Poel laten voorgaan in de Ronde van Vlaanderen.

Ganna kan dus op een sterk team rekenen. De 25-jarige Italiaan won Parijs-Roubaix in 2016 bij de beloften. Bij de profs kon hij nog nooit uitblinken. In 2018 eindigde hij buiten tijd, in 2019 gaf hij op. Hij reed in de voorbereiding op de Helleklassieker geen enkele andere voorjaarskoers. De hardrijder werkte op de piste aan zijn uithoudingsvermogen.