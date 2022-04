Vrouw moet rennen voor haar leven wanneer ze onheilspellend gekraak hoort op het strand: “30 seconden verwijderd van de dood”

Alana Davis maakte een educatief filmpje voor haar fans op Tiktok tijdens een bezoek aan een strand in de Amerikaanse staat Alaska. Midden in haar uitleg werd ze plots onderbroken door een onheilspellend gekraak en moest de Amerikaanse zich snel uit de voeten maken. “Dat was een rotsverschuiving”, aldus Alana wanneer ze zich in veiligheid heeft gebracht en een andere getuige ontmoet. “We waren letterlijk dertig seconden verwijderd van de dood”, klinkt het geschokt.