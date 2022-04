Guido maakt van zijn straat een echte paasattractie: “Tien jaar geleden begonnen met één paashaas”

Guido Craeghs zette zijn doodlopende straat eerder al in de kijker door overvloedig kerstversiering te voorzien tijdens de eindejaarsperiode. Maar de inspanning die hij in aanloop naar Pasen neemt, moet daar niet veel voor onderdoen. “Zoals met de kerstverlichting is ook dit heel klein begonnen. Zowat tien jaar geleden met de aankoop van één paashaas”, lacht Guido. “Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. In totaal neem ik drie huizen in de straat onder handen. Ik doe alles zelf. Ook de aansluitingen voor de ledlampjes, zo is er na half negen wanneer het donker wordt, ook nog wat sfeerverlichting.”

In de omgeving groeide het initiatief al uit tot een attractie. Ouders komen met hun kinderen kijken naar de vele kleurrijke paashazen die zich schuilhouden in het groen. “In totaal ben ik hier drie weken mee bezig geweest. Sommige zaken vergen echt wel tijd. Die grote boom in mijn tuin heeft in het verleden al dienstgedaan als kerstboom, maar nu heb ik hem ingepakt als een reusachtig paasei. Door het winderige weer heb ik het wel al vier keer moeten herstellen. En ik heb geen hoogtewerker, dus dat is telkens 8 meter met de ladder omhoog. Goed voor de gezondheid, dat wel.” (lacht)

Voor Guido is het een nooit eindigend project. “Elk jaar wordt het meer. Zo heb ik nu voor enkele extra opblaasbare paashazen gezorgd. Ik had er graag eentje van 6 meter hoog en 4 meter breed geplaatst, maar die zou de toegang tot de carport blokkeren. Dus toch maar niet. Ach, ik ben al blij dat ik na twee jaar coronastilte opnieuw kan versieren, al is het afwachten of corona me zal toelaten om in de winter ook opnieuw de kerstversiering boven te halen.”

De paasversiering hangt er in elk geval nog tot Beloken Pasen, de zondag na Pasen.