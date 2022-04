Wout van Aert is er dan toch een beetje bij tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix: kleine superfan dokkert over kasseien

“Wouts gezondheid is volledig in orde”, klinkt het bij Jumbo-Visma. “Maar na een week isolatie is van topvorm natuurlijk geen sprake meer. De aanloop naar Roubaix is gemankeerd. Zo mist hij ook de verkenning op donderdag en al met al is dat allesbehalve een ideale voorbereiding. Neemt niet weg dat een renner als Wout nog een rol kan spelen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van Christophe Laporte, Mike Teunissen of Nathan Van Hooydonck.”

En dus dokkerde de geel-zwarte armada donderdag zonder Van Aert over de kasseien tijdens de verkenning, zoals die van Het Bos van Wallers. En toch was de Belgische kampioen er een beetje bij. Superfan Julian pakte zijn kans en reed net na de mannen van Jumbo-Visma even over de iconische kasseien, in de kampioenentrui van zijn grote idool. En dat terwijl mama en papa supporters zijn van… Julian Alaphilippe.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA