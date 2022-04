Sam Welsford neemt Jasper Philipsen te grazen in vijfde etappe Ronde van Turkije, zware val ontsiert slotkilometer

De vijfde etappe van de Ronde van Turkije tussen Manisa en Ayvalik leverde zoals verwacht een massasprint op. Jasper Philipsen leek in die massasprint op weg naar zijn tweede zege van de week, tot Sam Welsford van Team DSM onze landgenoot in extremis remonteerde. Philipsen moest daardoor voor de derde keer vrede nemen met de tweede plaats. Een massale valpartij op 800 meter van de finish ontsierde de aanloop naar de sprint.

De Australiërs blijven aan het feest in de Ronde van Turkije. Na Caleb Ewan en Kaden Groves in de eerste en tweede etappe was het vandaag de beurt aan Sam Welsford om het zegegebaar te maken. De vijfde etappe tussen Manisa en Ayvalik was het signaal voor Feritcan Samli en onze landgenoot Michiel Stockman om het ruime sop te kiezen. Het duo kreeg een voorgift van maximaal zes minuten. Halfweg koers besloot het peloton al het tempo op te drijven.

Door de wind brak het peloton even in twee stukken, al kwam de tweede groep zowat tien kilometer later opnieuw bij de rest van het peloton. Voorin ontstond een nieuwe kopgroep met opnieuw Stockman, wiens broer Abraham ook naar voren trok. Beide broers kregen het gezelschap van Maurice Ballersted, Elchin Asadov en Batuhan Özgür. In het peloton knapte de ploeg van leider Eduardo Sepúlveda het vuile werk op. De vijf voorin kregen niet meer dan 30 seconden.

Zware val ontsiert slotkilometer

Ballersted, die de ideale bliksemafleider speelde voor zijn ploegmaats bij Alpecin-Fenix, was met voorsprong de sterkste man. Hij versnelde bij het ingaan van de laatste tien kilometer. Özgür pikte zijn wagonnetje aan. Ballersted versnelde nogmaals op vijf kilometer voor de finish, waardoor Özgür eraan was voor de moeite. De 21-jarige Duitser vocht dapper, maar tegen het aanstormende peloton maakte hij geen schijn van kans.

De aangekondigde massasprint in de smalle straten van Ayvalik leverde de nodige chaos op. Het gevecht van de sprintersploegen resulteerde in een zware valpartij op 800 meter van de finish. Jasper Philipsen leek daardoor kansloos, maar de Limburger vocht zich een weg terug naar voren. Caleb Ewan trok de sprint op gang, maar de Australiër moest al even snel gaan zitten. Philipsen profiteerde, maar hij had niet gerekend op de snelle benen van Sam Welsford. De Australiër schonk Team DSM zo eerste zege van het seizoen. Welsford liet zich eerder dit jaar al opmerken met een derde plaats in de Scheldeprijs. Arvid de Kleijn vervolledigde de top drie. Eduardo Sepúlveda blijft leider in het klassement. Zondag staat de slotrit in de Ronde van Turkije gepland.

