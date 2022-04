Deze favoriete schoen van Kate Middleton is weer helemaal hip

Na een reeks aprilse grillen mogen we stilaan uitkijken naar zonnig lenteweer. Meteen ook de ideale periode om je schoenenkast uit te mesten en op zoek te gaan naar dat ene paar sleehakken. Want we zijn er zeker van dat de hertogin van Cambridge, Kate Middleton, op dit moment hetzelfde doet.

In de vorm van elegante laarsjes, sandalen, muiltjes of zelfs een paar stoere sneakers: de sleehak zal deze lente en zomer weer volop te zien zijn in het straatbeeld. En dat tot groot jolijt van de Britse royal want het is algemeen geweten dat Kate Middleton een echte fan is van sleehakken.

Al van in het prille begin van haar relatie met de Britse prins William, de twee zijn ondertussen al elf jaar getrouwd, koos Middleton voor sleehakken. Haar favoriete uitvoering? De espadrille. En nu kiest ze jaren later, tijdens de recente royal tour in de Caraïben, opnieuw voor het schoeisel. Deze keer met een enkelbandje en open teen.

Zelf op zoek naar inspiratie? Wij helpen je alvast op weg om zelf een paar modieuze sleehakken te scoren.

1. Slingback sleehak - 95 euro bij Dune (via de Bijenkorf) 2. Leren sandaal met hoge sleehak - 109,90 euro bij Tommy Hilfiger 3. Muiltje - 620 euro bij Valentino 4. Espadrilles met knooplint - 79,95 euro bij Toni Pons (via Zalando) 5. Zwarte sandaal - 69,95 euro bij Tamaris (via Torfs)