“Ik hoop dat haar lijk ligt te rotten in een autokoffer”: het verontrustende sms’je dat Johnny Depp naar zijn beste vriend stuurde

Het proces dat acteur Johnny Depp aanspande tegen zijn voormalige echtgenote Amber Heard voor laster, levert heel wat pijnlijke onthullingen op over de relatie van het beroemde koppel. Uit berichtjes aan zijn beste vriend zou nu blijken in welke bewoordingen Depp over zijn toenmalige vrouw sprak.

Woensdag kwam op het proces in Virginia Isaac Baruch, de beste vriend van Depp, aan het woord. De kunstenaar mocht van Depp drie jaar lang wonen in een penthouse in New York zonder huur te betalen, zodat hij tijd genoeg had om te schilderen. Baruch beschreef ook zijn verhouding met Heard toen ze een relatie kreeg met Depp. “Ook ik werd verliefd op haar. We waren allemaal vrienden. Ze waren ook altijd liefdevol met elkaar.”

Van die liefdevolle relatie bleef enkele maanden later niet veel over. Toen Baruch het appartement van Depp moest verlaten, schreef de acteur in enkele sms’jes dat het “de schuld van die teef” was dat “het fucking coole leven dat we een tijdje hadden, geruïneerd is”. Depp schreef tenslotte ook dat hij hoopte dat “haar rottende lijk ligt te vergaan in de koffer van een Honda Civic”, moest Baruch erkennen. “Ja, ik zie dat hier staan, dus dan is het zo”, zei hij gevraagd door de advocate van Heard.