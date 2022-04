Quick-Step Alpha Vinyl start met kopman Kasper Asgreen en twee Belgen in Parijs-Roubaix: “We starten met veel hoop”

De selectie van Quick-Step Alpha Vinyl wordt vervolledigd door de Italiaan Davide Ballerini, de Fransman Florian Sénéchal, de Duitser Jannik Steimle en de Tsjech Zdenek Stybar. Stybar werd tweede in Roubaix in 2015 en 2017.

Kopman Asgreen behaalde dit voorjaar al ereplaatsen in de Strade Bianche (3e), E3 Harelbeke (10e) en Amstel Gold Race (6e). In de Ronde van Vlaanderen viel zijn resultaat tegen met een 23e plaats. De Deen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, kon bij zijn vorige twee deelnames aan Parijs-Roubaix nooit een topuitslag rijden.

“We starten met veel hoop aan Parijs-Roubaix”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “We staan met een goed team aan het vertrek. Het wordt de laatste kasseiklassieker van het voorjaar en we trekken er met vertrouwen, motivatie en dezelfde vechtlust als altijd naartoe. Hopelijk zit het ons deze keer eens mee. We gaan voor een goed resultaat. Verschillende renners zijn er toe in staat het verschil te maken.”

Quick-Step Alpha Vinyl won dit seizoen al 18 wedstrijden, maar in het klassieke voorjaar schoot het team van CEO Patrick Lefevere voorlopig te kort. Woensdag werd Remco Evenepoel als eerste renner van de Wolfpack zesde in de Brabantse Pijl. In de Ronde van Vlaanderen was Asgreen de eerste Quick-Step-renner op de 23e plaats.