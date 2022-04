Na alarmerende ochtend gaat het de goeie kant op met Dimitri Van den Bergh: “Ik ben gekraakt van bekken tot nek”

Goed nieuws voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot mag opnieuw meedoen aan twee manches van de World Series of Darts, een reeks invitatietoernooien over gans Europa. En misschien nog belangrijker: het gaat de goeie kant op met zijn nekblessure.

Twee weken terug: alarm ten huize Van den Bergh. ‘The Dreammaker’ had plots pijn in zijn nek, vlak voor een nieuw weekend met Players Championship-toernooien.

“Hij kan amper naar links of rechts draaien”, aldus vrouwlief Evi Loyaerts toen. “Links zit alles volledig vast en je voelt ook de knopen zitten in zijn spieren. Er is iemand van de PDC (de organisatie, red.) die masseert en zelfs zij kreeg het er niet uit. Ik hoop echt dat het opgelost geraakt voor hem want op deze manier kan hij niet normaal gooien. Hij heeft ook enorm veel pijn. Ik heb hem nog nooit zo gezien eigenlijk. Hij kan zijn nek amper bewegen.”

Een achtste finale, een derde ronde en twee keer een tweede ronde op de vloertoernooien. Dat waren de resultaten sinds die slechte vrijdagochtend.

“Ik werd toen wakker met zodanig veel pijn dat mijn nek en schouders helemaal vastzaten”, aldus Van den Bergh zelf. “Ik dacht van alé hoe kan dat nu? Ik kon gewoon niet normaal gaan staan en draaien om te darten. Het was dus moeilijk gooien, zeker die eerste dag. Ik heb s’ avonds pijnstilling genomen en met twee kussens op elkaar geslapen, voor een betere nachtrust. Daarna heb ik niet geweldig gespeeld, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ik ben tenslotte ook een prof. Maar ik zal het zo uitleggen: ga recht in een stoel zitten en probeer naar rechts te draaien. Dat lukte bij mij nog maar 45 graden. Het was dus echt gooien met pijn en getrek, het deed geen deugd.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kraken

Intussen is Van den Bergh naar een osteopaat geweest. “Dat is toch net iets anders dan de kinesist”, klinkt het. “Hij heeft mij gekraakt van mijn bekken tot in mijn nek (zucht). En het was nodig. Ik voelde meteen waar het allemaal vastzat. Op het einde kreeg ik wel hoofdpijn, maar de osteopaat zei dat dit normaal was na zo’n behandeling. Je lichaam reageert, zeker omdat het mijn eerste keer was. Sindsdien gaat het beter. Ik volg ook zijn tips, bijvoorbeeld door s’ morgens na het opstaan mijn nek en schouders los te maken. Of dit iets voor de lange termijn is? Het zal altijd wel terugkomen, maar voor tv-toernooien ging ik sowieso steeds naar de kiné. Beter voorkomen dan genezen.”

Dit weekend staat in München de derde manche van de European Tour op het menu. Van den Bergh staat momenteel vierde op de ranking richting het EK, na een halve finale en een kwartfinale.

“Ik maak me geen zorgen”, stelt de Antwerpenaar. “Mentaal zit het goed. Ik speel niet altijd op mijn beste niveau, maar het koppeke is het belangrijkste. Als ik mijn kansen nu nog beter kan afwerken, dan zet ik alweer een stap voorwaarts. Ik voel me positief bij het jaar tot nu toe want ik sta overal goed in de rankings. Het EK? Daar ben ik al een paar edities niet bij geweest, door mindere kwalificaties en weinig kansen door corona. Irritant, maar ik doe dit jaar beter dan ooit.”

© ISOPIX

Van den Bergh kreeg deze week ook het nieuws dat hij uitgenodigd is voor twee toernooien van de World Series, meer bepaald in Amsterdam en Kopenhagen. Zo’n toernooi bestaat uit zes vaste darters (Peter Wright, Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock, James Wade en Michael Smith), twee uitgenodigde topdarters en acht regionale qualifiers.

“Als ik in een van die twee toernooien al een paar matchen kan winnen, dan kan ik wel eens de World Series Finals halen”, aldus Van den Bergh, die vorig jaar de finale van dat toptoernooi haalde. “Maar dat zal niet meetellen voor mijn plaats op de wereldranglijst want dit zijn invitatietoernooien. Het is wel leuk om een extra centje (70.000 pond voor de winnaar, red.) bij te verdienen.”