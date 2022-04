IN BEELD. Het is druk in de ‘Hel’: Jumbo-Visma, Team INEOS en rist andere topploegen verkennen finale Parijs-Roubaix

Komende zondag staat de 119de editie van Parijs-Roubaix gepland. Aan de finale is zo goed als niks gewijzigd, maar dat betekent niet dat de teams op hun lauweren rusten voor de start van de Helleklassieker. Een reeks ploegen verkent vandaag de stoffige stenen tussen Parijs en Roubaix om zondag niet voor verrassingen te komen staan.

Onder aan aangenaam lentezonnetje wordt er vandaag duchtig verkend op de kasseien tussen Parijs en Roubaix in de aanloop naar de ‘Hel van het Noorden’ van zondag. Onder meer Team INEOS en Jumbo-Visma dokkerden al over de stenen van het Bos van Wallers. De mannen van INEOS, die vertrouwen tankten met de zeges van Michal Kwiatkowski en Magnus Sheffield in respectievelijk de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl, passeerden als eerste op de strook die op meer dan 90 kilometer van de finish meestal voor de eerste schifting zorgt.

Wout van Aert gaat zondag van start in Parijs-Roubaix, maar voor de verkenning paste de Belgische kampioen nog. Zijn ploegmakkers bij Jumbo-Visma, met onder meer Mike Teunissen, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte, namen wel de stenen voor hun rekening. Ook de winnaar van Milaan-Sanremo, Matej Mohoric, werd vandaag al gespot in het Bos van Wallers. Voormalig winnaar Greg Van Avermaet en de troepen van AG2R-Citroën hebben hun fietsen eveneens getest in het Bos . De renners kunnen op die bewuste strook op de nodige belangstelling rekenen van jonge en oude fans die maar wat graag een glimp willen opvangen van hun favoriet voor zondag.

Op Carrefour de l’Arbre, nog zo’n monsterachtige strook met vijf sterren, lieten onder meer de dames van Team Movistar en de heren van Sport Vlaanderen-Baloise zich al opmerken.