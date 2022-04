De rijkste entertainers van het land, deel 1: een blik in de portemonnee van onze BV’s

Hoe zwaar woog corona op het fortuin van de Belgische entertainers? Die vraag wilde financieel journalist Ludwig Verduyn, de man achter de website ‘De Rijkste Belgen’ beantwoorden. Het antwoord blijkt divers. Wie zijn inkomen vooral haalt uit televisiewerk of auteursrechten uit eerder werk, had weinig of geen last. Wie daarentegen moet leven van de opbrengst van optredens, zag zwarte sneeuw. Gelukkig hebben de meesten een goede spaarpot achter de hand. Vandaag nummer 25 tot en met 16 .