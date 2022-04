Luca Brecel opent WK tegen Thai Noppon Saengkham: “Taaie klant met WK-ervaring”

Luca Brecel (WR 11) staat op woensdag 20 en donderdag 21 april in de eerste ronde van het WK snooker tegenover de 29-jarige Thai Noppon Saengkham, het nummer 38 van de wereld. “Het had erger gekund, toch is dit een taaie klant met WK-ervaring.”

Snookerlegende John Parrott haalde Luca Brecel als allerlaatste reekshoofd uit de urne. Hij werd gekoppeld aan de wereldkampioen U21 van 2009, inmiddels draait de goedlachse Noppon Saengkham in totaal al tien seizoenen mee in het profcircuit. Dit seizoen was zijn topprestatie een achtste finale in het UK Championship (6-3-nederlaag tegen O’Sullivan) na zeges tegen Carter en Bingham. In andere toernooien klopte hij Higgins en Murphy, tijdens de WK-kwalificaties wipte de Thai Daniel Wells en Robert Milkins, vorige maand nog winnaar in Gibraltar.

“Ik ben blij dat ik de grote namen met veel WK-ervaring kon ontlopen”, reageert Brecel. “Als ik sommige affiches zie in de eerste ronde… Wilson-Ding, Murphy-Maguire, O’Sullivan-Gilbert hadden niet misstaan als finale. Niettemin had het ook makkelijker gekund. Noppon Saengkham is een taaie klant. Hij staat al voor de derde keer in het Crucible en strandde na een kansloze nederlaag tegen Robertson in 2017 (10-4) twee jaar geleden op één frame van de kwartfinales. Nadat hij Murphy klopte met 10-4 verloor hij met 13-12 van Selby. Dat zegt genoeg denk ik.”

Brecel won zelf afgetekend drie van hun vier onderlinge duels, het laatste vorig jaar op de German Masters (5-1). “Het is een vrij offensieve speler, die gaat voor zijn shots. Anderzijds is hij niet van de snelsten, dat is minder aangenaam in een lange wedstrijd. Maar ik kijk uit naar onze match, omdat Noppon in de eerste plaats een heel fijne kerel is. Altijd vriendelijk en respectvol, zowel aan de snookertafel als ernaast.”

In de achtste finales treft de winnaar van het duel Brecel-Saengkham viervoudig wereldkampioen John Higgins of Thepchaiya Un-Nooh, de tweede Thai op de hoofdtabel.

Loting 1ste ronde WK: Brecel-Saengkham, Selby-Jones, O’Sullivan-Gilbert, Robertson-Hugill, Trump-Vafaei, Wilson-Ding, Higgins-Thepchaiya, Zhao Xintong-Clarke, Williams-M. White, Hawkins-Page, Murphy-Maguire, Bingham-Lyu Haotian, McGill-Highfield, Lisowski-Stevens, Allen-Donaldson, Yan Bingtao-Wakelin.(mg)