Topfavoriet Mathieu van der Poel krijgt vijf Belgen in steun voor Parijs-Roubaix

Van der Poel werd in oktober vorig jaar bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix meteen derde. De 27-jarige Nederlander moest in de sprint op de piste van Roubaix enkel Europees kampioen Sonny Colbrelli en onze landgenoot Florian Vermeersch voor zich dulden.

Van der Poel miste dit voorjaar een reeks wedstrijden door rugproblemen, maar is sinds zijn comeback vorige maand in Milaan-Sanremo meteen erg goed op dreef. In La Primavera werd hij derde. Nadien won hij een rit in de Wielerweek Coppi-Bartali alvorens ook in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen de zege op zak te steken. In de Amstel Gold Race eindigde hij vorige zondag als vierde.

Van der Poel krijgt een sterke ploeg naast zich. Silvan Dillier werd in 2018 al eens tweede in Roubaix, Vermeersch werd vorig jaar bij zijn debuut vijftiende en Van Keirsbulck won de Helleklassieker in 2009 bij de junioren.