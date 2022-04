Vrouw in topvorm Lotte Kopecky start ook in Parijs-Roubaix als favoriete, maar: “Niets moet nog”

Lotte Kopecky (Team SD Worx) start na haar overwinningen in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen zaterdag ook als favoriete in Parijs-Roubaix. “Alles wat nu nog komt, is bonus”, blikte ze vooruit. “Niets moet zaterdag.”

Lizzie Deignan won vorig jaar in oktober Parijs-Roubaix na een lange solo. Lotte Kopecky finishte na pech op een 15de plaats, maar genoot van de eerste editie. “Ik heb me toen geamuseerd onderweg”, keek ze nog even terug. “Toen ik na pech van fiets moest wisselen en verder moest op een veel te grote fiets was ik een half uurtje gefrustreerd, maar daarna heb ik de knop omgedraaid en ben ik blijven rijden. In Roubaix moet je er blijven in geloven. Er kan altijd iets gebeuren. Ik was gewoon blij dat er voor het eerst een editie voor vrouwen werd georganiseerd, ik wilde graag finishen.”

En zo geschiedde, met een vijftiende plek. Zaterdag is ze topfavoriete na haar zeges in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.

“Maar ik start zonder druk”, zei ze. “Alles wat er nu nog bijkomt is extra. Niets moet nog. Bovendien hebben mijn ploegmates de voorbije weken al zo veel werk geleverd dat ik graag iets voor hen wil terugdoen. Als ik die kans krijg, zal ik dat zeker niet laten. Hoe dan ook, ik kijk er naar uit. De verkenning van de wedstrijd vorige week woensdag was plezant, hopelijk wordt het dat zaterdag ook.”